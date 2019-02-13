محكمة كويتية تقضي بسجن شخص ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى أهل الجهراء

أصدرت محكمة كويتية حكمًا بسجن شخص مدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار، بتهمة الإساءة إلى أهالي منطقة الجهراء، شمال غرب البلاد.

وصدر حكم السجن والغرامة بحق الشخص غيابيًا وشامل النفاذ، بعد شكوى مقدمة من المحامي يوسف المزعل؛ لوصفه أهل الجهراء بـ ”الهكرة“.

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مواطن

قليل ادب

ينعت أهل الجهراء بالهكره

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.#الكويت_الان pic.twitter.com/laMfONB18F — قناة بريطانيا الحره (@rasheduk122) November 9, 2018

وقال المحامي في تغريدة نشرها حساب ”المجلس“ الإخباري: ”نهيب بكل من تسول له نفسه المساس بمواطنة أهل الجهراء بأننا لن نتوانى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه“.

المحامي يوسف المزعل: محكمة الجنايات اصدرت حكم غيابي شامل النفاذ بالحبس 3 سنوات و غرامة 10 الاف دينار بالشكوى المقدمة منا على من وصف اهل الجهراء «بالهكرة» و نهيب كل من تسول له نفسه المساس بمواطنة اهل الجهراء بأننا لن نتوانى باتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حقه.@law_alshammari pic.twitter.com/b0j2yQKVYp — المجلس (@Almajlliss) February 13, 2019

ولاقى قرار المحكمة تفاعلًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تباينت مواقفهم تجاه الحكم بين مؤيد ورافض له، ومعتبر أن ”الشخص لم يكن يقصد الإساءة إنما لمجرد المزاح“.

وانتشر قبل أشهر مقطع فيديو لشخص يتحدث عن غزارة الأمطار التي هطلت على البلاد، قائلًا إن ”جميع مناطق الكويت غرقت إلا منطقة الجهراء“، ليضيف كلمة ”الهكرة“، قاصدًا أهل الجهراء، مما أثار استياء البعض الذين طالبوا بمحاسبته.