دليلات سياحيات بالعُلا يثرنَ الجدل في السعودية (صور وفيديو)

انتشر في الآونة الأخيرة، مقطع فيديو، كان عنوانه ”دليلات سياحيات سعوديات لتعريف السياح الأجانب بمدينة العلا“، وتسبّب ذلك المقطع بإحداث ضجّة عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، كما تمّ تناقله عبر تطبيق ”واتس آب“، بشكل متكرر.

واستنكر عدد كبير من النشطاء، ظهور الفتيات بهذه الطريقة، مشيرين، إلى أنّ مظهرهنّ غير مقبول في المجتمع السعوديّ.

وفي الفيديو، تظهر الفتيات وكأنهنّ تعرّفنَ عن أنفسهنّ، حيث أكّد البعض، أنّهنّ بنات قبائل من جنوب المملكة، لتكون تلك الإشاعة، الشرارة التي أشعلت الموضوع أكثر.

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