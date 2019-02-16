بعد القيادة.. سعوديات يثبتن جدارتهن بمهنة بيع قطع غيار السيارات (صور)

بعد شهور على تمكنهن من تولّي عجلة قيادة السيارة في المملكة، أثبتت سيدات سعوديات جدارتهن، وكسبن الرهان في مشروع توطين منافذ بيع قطع غيار السيارات.

وتعمل الموظفة ”عائشة المطيري“ مع زميلتها ”فوزية الغامدي“ في بيع قطع غيار السيارات في أحد المحال على طريق الأمير سلطان بن سلمان شمال جدة، خلال الفترة الصباحية، ويمتد دوامهما إلى 8 ساعات.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، قالت عائشة:“إن العمل في هذا القطاع على الرغم من أنه جديد على المرأة إلا أنه فرصة جيدة لاكتساب الخبرة، وفهم المنظومة“.

ودخل القطاع خطة توطين الوظائف مع 12 قطاعًا آخر حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، إلى جانب محال بيع الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، والحلويات.