راقصة الياسمين مول.. “فعالية فنية” تثير جدلًا في السعودية (فيديو)

أثارت فعالية غنائية وموسيقية، أقيمت في أحد الأسواق السعودية الشهيرة، تباينًا حادًا في الآراء، بين مؤيد يرى فيها ترويحًا وترفيهًا للنفوس، ومعارض يعتبرها خارجة عن قيم وعادات وأخلاق المجتمع السعودي.

وتصدر وسم #رقاصة_الياسمين_مول، قائمة الأعلى تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث طرح ناشطون وإعلاميون آراءهم حول الفعالية الموسيقية، خصوصًا أنها ترافقت مع تأدية رقصة من قبل إحدى العارضات في الفريق الغنائي الذي أقام الفعالية.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر فريقًا موسيقيًا يقوم بالعزف على آلات خاصة، ترافقه إحدى الفتيات تقوم بتأدية رقصة تتناسب مع طبيعة الموسيقى التي تعزف، وذلك للفت انتباه المتواجدين في السوق، وإضفاء أجواء جديدة لم تكن موجودة من قبل في السعودية.

ونشر ناشطون على تويتر مقطع فيديو لسيدة، تنتقد فيه فعالية الرقص التي أقيمت في أحد المولات، وأشارت إلى أن مثل تلك الممارسات تنم عن أن الشخص أصبح عبدًا مقيدًا لرغبة الخلاص لظنه بأنها سبيل الحرية، منوهة بأن معارضة الوالدين لمثل تلك السلوكيات نابعة من حرصهم وتجربتهم الواسعة في الحياة.

واعتبر مغرد يدعى “سامي المشرافي” أن “ما يحتويه هذا المقطع يعد مخالفة صريحة لما ورد في المادة الثالثة: حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة مصانة، شريطة ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة. ويعد مخالفًا للسلوك والذوق العام”.

ما يحتويه هذا المقطع يعد مخالفة صريحة لما ورد في المادة الثالثة: حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة مصانة، شريطة ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة. ويعد مخالف للسلوك والذوق العام#رقاصه_الياسمين_مول pic.twitter.com/DntBx9nRzV — سـامي المشرافي (@S_almshrafi) February 8, 2019

في المقابل أشاد آخرون بالفعالية، منددين بالآراء الرافضة لها.

وقالت مدونة تطلق على نفسها اسم “عنود” عبر تويتر: “يسمعون أغاني ليل نهار وعلني ويتحرشون بالبنات ويعاكسون بجوالاتهم ومغازل ويخونو حريمهم والي شاذ والي يفحط والي يذبح البشر عمدا ووو ولما جت هذه تسوي رقص استعراضي عادي بلبس تنكري حسسوني صافيناز الي جت ترقص بالبكيني البدو الي احتلو تويتر وبعدين معكم”.

يسمعون اغاني ليل نهار وعلني ويتحرشون بالبنات ويعاكسون بجوالتهم ومغازل ويخونو حريمهم والي شاذ والي يفحط والي يذبح البشر عمدا ووو ولما جت هذه تسوي رقص استعراضي عادي بلبس تنكري حسسوني صافيناز الي جت ترقص بالبكيني البدو الي احتلو تويتر وبعدين معكم #رقاصه_الياسمين_مول — ANOUUD (@dp47333557) February 9, 2019

كما دعا ناشط يطلق عليه اسم “أبو يحيى” الرافضين لمثل تلك الفعالية إلى عدم حضورها والتزام البيوت قائلًا: “إذا لم تعجبك الفعاليات فالزم بيتك ودع الناس تعيش كما تحب”.

#رقاصه_الياسمين_مول اذا لم تعجبك الفعاليات فالزم بيتك ودع الناس تعيش كما تحب — Abo Ya7ya ….‏₰ (@mt32020) February 9, 2019