السعودية تحتضن نجوم الفن المصري لإقامة حفلات فنية ومسرحيات وأفلام سينمائية

وقعت الهيئة العامة للترفيه السعودية، سلسلة عقود واتفاقات مع شركات فنية مصرية ونجوم وفنانين مصريين، لاحتضان حفلات فنية ومسرحيات وأفلام سينمائية مصرية ستقام في السعودية خلال العام الجاري بمختلف مناطق البلاد.

وشملت الأسماء الفنية التي ستشارك في الفعاليات الفنية المختلفة التي تم الاتفاق عليها، كل من الفنان القدير عادل إمام والفنانين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي والفنانة شريهان التي عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً، بجانب نجم الكوميدية محمد هنيدي والفنان أشرف عبدالباقي والفنان محمد سعد (اللمبي).

كما تشمل القائمة الفنانين هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي، حكيم، أوكا وارتيجا، حماده هلال، أحمد شيبه، عدويه، سعد الصغير، مصطفي حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صوراً تجمعه بممثلي عدد من الشركات الفنية المصرية بجانب كبار نجوم الفن في البلاد خلال توقيع الاتفاقات الثنائية التي تشكل أكبر تعاون فني في تاريخ البلدين.

وقعت اليوم مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مجال الترفية ????????????❤️ pic.twitter.com/QEK1eMTRK0 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 8, 2019

كما نشر الرئيس التنفيذي للهيئة/ عمرو باناجه، توضيحات للاتفاقات المبرمة مع الشركات المصرية، وعدد الفعاليات الفنية المتنوعة التي ستستضيفها المملكة خلال الفترة المقبلة.

توقيع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أ. تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh في مصر عددًا من مذكرات التفاهم في مجال المسرحيات الحية والعروض السينمائية، والحفلات الغنائية، تثبت بأن قطاع الترفيه في مملكتنا الحبيبة بيئة جاذبة واستثمار ناجح. pic.twitter.com/a7FvBI10A0 — عمرو باناجه (@AmrBanaja) February 8, 2019

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مذكرات التفاهم والاتفاقات والعقود التي تم توقيعها تشمل إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.

وأوضحت أن من بين ما تم الاتفاق عليه، تقديم ستة عروض لمسرحية “الملك لير” من بطولة الفنانين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، في مناطق مختلفة داخل المملكة، بجانب ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان ونجوم آخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري 2019 وفي جدة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز العام المقبل 2020.

كما تشمل الاتفاقات تقديم ستة عروض لمسرحية “3 أيام في الساحل” للكوميد يمحمد هنيدي في مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه وتبدأ في شهر مارس/آذار المقبل.

كما تم الاتفاق على تقديم الفنان أشرف عبدالباقي أربع عروض مسرحية لمسرحيات مسرح مصر لعروض العام الماضي 2018، وتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحية “جريمة في المعادي” في عدة مناطق من المملكة.

وسيكون هناك ظهور خاص للفنان عادل إمام كضيف شرف بعمل فني، إضافة للاتفاق مع الفنان محمد سعد (اللمبي) لتقديم عروض مسرحية في مناطق مختلفة داخل المملكة.

ونصت الاتفاقات بين الطرفين السعودي والمصري، على عرض عدد من الأفلام بالإضافة إلى تنظيم الحفلات بنظام “outdoor”، وذلك في مناطق مختلفة داخل المملكة وإحضار الممثلين المشاركين في الأفلام لحضور العرض الخاص بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات المصرية على إنتاج العديد من الأفلام بمشاركة فنانين مصريين وعرب وسعوديين تكون عروضها الأولى في المملكة. بالإضافة لقيام الكاتبين أمير طعيمة وأيمن بهجت قمربكتابة وتأليف نصوص مسرحية من أجل تقديم عدد من المسرحيات الغنائية الدرامية لإحياء التراث المسرحي.

وسيحيي الفنانين هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي، حفلات غنائية في أماكن مختلفة داخل المملكة ضمن الاتفاقات المبرمة، بجانب تقديم حفلات غنائية ضمن فعالية “مهرجان الشعبيات – ليالي المحروسة”، يشارك فيها الفنانين حكيم، أوكا وارتيجا، حماده هلال، أحمد شيبه، عدويه، سعد الصغير، مصطفي حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة.

ووفق الاتفاقات، ستقوم الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بإنتاج مسرحيات فنية باستخدام الحقوق الخاصة بالمصنفات الفنية لعمالقة الغناء المصري، أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.

وتركزت غالبية عقود واتفاقات هيئة الترفيه الحكومية في العامين الماضين على شركات أمريكية وأوروبية وفنانين غربيين، فيما ستتيح الاتفاقات الجديدة للفن المصري بالمنافسة لجذب الجمهور السعودي المتعطش للفعاليات الفنية والترفيهية التي ظلت محظورة لعقود.