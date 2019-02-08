مغامر يسافر فوق جرار ليطرح أسئلة فلسفية (صورة)

قرَّر مغامر من إقليم الأرديش الفرنسي القيام برحلة عجيبة نحو الهند على متن جراره من نوع ماسي فيرغوسن الذي يعود إلى العام 1958.

وصنع مارك جاردان لنفسه مركبة ألحقها بالجرار لحمل متاعه، والاستراحة داخلها خلال سفره، وانطلق منذ بضعة أسابيع، لكنه مُنع من المرور عبر موناكو بعدما لاحظ رجال الأمن “الموكب الغريب” .

لكنه حصل في النهاية على الإذن بالعبور من شوارع جانبية، بحسب موقع “نيس ماتان” الفرنسي، وقد حظي بإعجاب وتعاطف كل من صادفه في الدويلة الراقية.

وهدف “جاردان” من الرحلة هو تأمل فلسفي بالأساس، وذلك للبحث عن أجوبة وجودية بحسب نفس المصدر.

ويقول المغامر:”ما يهمني هو الرحلة في حدّ ذاتها وليس نهايتها”، إذ يسعى إلى الالتقاء مع الناس، والتحدث إليهم، ومعرفة أجوبتهم عن الأسئلة التالية:”ما الذي يمكنه تغيير العالم؟ ما السعادة بالنسبة لكم؟ ما أكبر مشكلة لديكم في الحياة اليومية؟”.