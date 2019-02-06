شاهد.. طقوس غريبة لقبيلة “أباتاني” الهندية لحماية النساء من الاختطاف (صور)‎

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور توثق طقوس نساء قبيلة “أباتاني” في الهند لمنع اختطافهن على يد القبائل الأخرى.

وتظهر هذه الصور الغريبة آخر النساء الأحياء من القبيلة واللاتي أُرغِمن على سد أنوفهم بمعدات معدنية ورسم وشم لإفساد ملامحهن من أجل منع القبائل الأخرى من اختطافهم.

وتتبع أباتاني، أو تانيس كما يطلقون على أنفسهم، قبيلة مهاجرة في هضبة أباتاني في منطقة سبانسيري السفلى في أروناشال براديش، الهند.

ووفقًا للفولكلور الأباتاني، كانت نساءهن معروفات في المنطقة بجمالهن ولذلك كانت الجماعات المجاورة تقوم بخطفهن.

في محاولة يائسة لحمايتهن، زعم شيوخ القبيلة أن جميع النساء، صغارًا وكبارًا، يجب أن تكون وجوههن موشومة وأنوفهن مسدودة لإفساد مظهرهن.

وبينما اختفى خطر الاختطاف على مر القرون، بقي تقليد ثقب الأنف ووشم الوجه، إلا أن الحكومة الهندية حظرت تقليد الأنف في السبعينات.

واشتهر سكان قبيلة أباتاني الذين يبلغ عددهم حوالي 60 ألفًا بالزراعة دون استخدام الآلات والحيوانات.