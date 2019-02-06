سقي الأشجار تحت المطر يثير السخرية من بلدية لبنانية

أثارت بلدية تابعة للعاصمة اللبنانية بيروت، سخرية واسعة بين النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قيامها بسقي الأشجار بالتزامن مع هطول المطر.

وبث مدونون لبنانيون صورًا أظهرت سيارات البلدية أثناء قيامها بري الأشجار خلال انهمار المطر، مما أثار ردود فعل ساخرة من قبل النشطاء الذين بادروا بالتعليقات والاستهزاء بالتصرف الغريب.

ووصف النشطاء ساخرين، تصرف البلدية “المثير” بأنه أولى إنجازات الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها منذ أيام بعد تأخر دام تسعة أشهر.

وعلق الناشط سهيل جابر: “اولى انجازات الحكومه والبلديات.بلديه بيروت عم تسقي والدنيا عم تشتي..شو حلو النشاط والهمه”.

اولى انجازات الحكومه والبلديات.بلديه بيروت عم تسقي والدنيا عم تشتي..شو حلو النشاط والهمه???????????? pic.twitter.com/kaKTTioX14 — souheil M jaber (@Alberto11128084) February 6, 2019

وكتب المغرد (عباس) تحت وسم #عنجد_مش_مزح،: “بعز دين الشتا، بلدية بيروت عم تسقي الشجر”.

قدي قولك حطين حق صهريج على فتورة ???? — ????????مغرد لبناني ????????レバノン語???? (@soutlebanon) February 6, 2019

وسخر حساب (مغرد لبناني) قائلًا “قدي قولك حطين حق صهريج على فتورة”.