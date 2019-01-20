ناشطون يسخرون من شيلة قطرية في شوارع بيروت (فيديو)

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، من الطريقة التي لجأت إليها السفارة القطرية في بيروت، للاحتفال بزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى لبنان.

وافتتحت صباح الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال القمة العربية الاقتصادية الرابعة بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتداول الناشطون صورًا ومقاطع فيديو قالوا تظهر عددًا قليلًا من السيارات التي علقت صور تميم وتضع موسيقى معروفة باسم “الشيلة”، بمناسبة زيارة أمير قطر للبنان.

ونشر الناشط منصور الخميس الفيديو معلقًا عليه بالقول: “لو كنت مكان الموظف الذي أشار على السفير القطري بتشغيل شيلات في شوارع بيروت، لاقترحت تسجيل دبكة لبنانية حتى تكون مقنعة أكثر بأن الشعب اللبناني يرحب فعلًا بالدولة التي تسببت في تدمير سوريا ونزوح آلاف السوريين إلى لبنان.. يقاسمون اللبنانيين رزقهم ويتحملونهم مسؤولية استضافتهم”.

لو كنت مكان الموظف الذي أشار على السفير القطري بتشغيل شيلات في شوارع #بيروت لاقترحت تسجيل دبكة لبنانية حتى تكون مقنعة أكثر بأن الشعب اللبناني يرحب فعلا بالدولة التي تسببت في تدمير #سوريا ونزوح الالاف من السوريين إلى #لبنان يقاسمون اللبنانيين رزقهم ويتحملونهم مسؤولية استضافتهم . pic.twitter.com/SOoSzd7E6R — منصور الخميس ???????? (@MansourAlkhamis) January 20, 2019

وعلقت ناشطة تدعى ريما على الفيديو، قائلة: “عقدة النقص موجعة وتجعل الإنسان يتصرف دون عقل أو تقدير للأمور”.

عقدة النقص موجعه وتجعل الانسان يتصرف دون عقل او تقدير للامور ???? — Reema ???????? (@Angel_wings_2) January 20, 2019

وقال ناشط ثالث: “كل أصحاب هالسيارات مدفوع لهم مجرد مرتزقة قابضين الثمن نفس الباصات اللي كانت تلف لندن”.

كل أصحاب هالسيارات مدفوع لهم

مجرد مرتزقة قابضين الثمن نفس الباصات اللي كانت تلف لندن — ????????❤️Fares (@Farosi221) January 20, 2019

حضور لـ”رفع العتب”

وفي السياق تساءل ناشطون عن سبب مغادرة أمير قطر للبنان عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة، رغم أن القمة لم تنته بعد.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، في وقت سابق من يوم الأحد، أن تميم بن حمد آل ثاني، غادر قاعة القمة بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية متوجهًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وأشارت إلى أن أمير قطر “حضر خصيصًا لحضور جلسة الافتتاح، وسماع كلمة الرئيس عون وتأكيد دعمه للبنان ثم غادر”.

لكن ناشطين رأوا أن تميم شارك فقط لـ “رفع العتب، وتسجيل الحضور ليس إلا”، معتبرين أنه “كان عليه البقاء لحين انتهاء القمة.