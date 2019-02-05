بـ15 مليون دولار.. ثري يريد شراء جبل لنحت وجوه عائلته عليه

بـ15 مليون دولار.. ثري يريد شراء جبل لنحت وجوه عائلته عليه

المصدر: رموز النخال-إرم نيوز

نشر ملياردير بريطاني إعلانًا غريبًا، على موقع السوق الفاخرة عبر الإنترنت Hush Hush، يطلب فيه شراء جبل أو منحدر صخري مُقابل 12 مليون جنيه إسترليني (15.54 مليون دولار).

واشترط في إعلانه، أن يكون الجبل كبيرًا بما فيه الكفاية حتى ينحت وجوه عائلته عليه، وذلك على طريقة جبل “راشمور” في الولايات المتحدة، المنحوتة عليه أوجه أربعة رؤساء أمريكيين، كنصب تذكاري لهم.

وكتب الثري الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في الإعلان: “إن نحت وجوه عائلته على الجبل ستكون طريقةً ممتعةً وفريدةً لتخليدهم، حيث سينحت عليه صورة وجهه ووجوه زوجته وأطفالهما الأربعة وكلبهم”، وفق صحيفة مترو البريطانية.

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