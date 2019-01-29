عاملة تنظيف تعلق 3 أيام في مصعد منزل ملياردير

المصدر: أ ف ب

علقت عاملة تنظيفات مدة 3 أيام بمصعد في نيويورك، ولم تتمكن من الخروج منه إلا صباح الاثنين بعد تدخّل فرق الإغاثة.

ووقع الحادث في منزل منفرد في حي “آبر إيست سايد” في مانهاتن يملكه المستثمر الملياردير وارن ستيفنز، حسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأكد ناطق باسم فرق الإغاثة أنه تم استدعاؤها إلى هذا المنزل الفخم بعدما أبلغ أصحابه عن تعطل المصعد.

وعمد عناصر فرق الإغاثة إلى اقتحام الباب لإخراج العاملة الموجودة داخل المصعد العالق بين الطابقين الثاني والثالث منذ الجمعة الماضي.

وأشار الناطق إلى أن المرأة بدت “بصحة جيدة” لكنها نقلت إلى المستشفى للخضوع لفحوصات.

ولم تعط فرق الإغاثة أيَّ تفاصيل أخرى، ولم تكشف عن هوية المرأة، لكن وسائل إعلام عدة في نيوريورك ذكرت أنها عاملة التنظيفات ماريتيس فورتاليثا التي تعمل لدى عائلة ستيفنز منذ سنوات.

وأتت العاملة إلى المنزل بعد مغادرة العائلة لتمضية عطلة نهاية الأسبوع، وعلقت في المصعد دون أن تتمكن من إبلاغ أي شخص.

وجاء في بيان لعائلة ستيفنز أنها “ستحقق في أسباب هذا الحادث المؤسف، وستتخذ الإجراءات المناسبة لعدم تكراره”.