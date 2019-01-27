بسبب تدفق جليدي.. سفينة تعلق أسفل جسر في نيويورك (فيديو)

انفصلت سفينة سياحية عن مرساها وانجرفت حتى علقت أسفل جسر لسكة حديد في نيويورك، نتيجة تدفق جليدي من نهر هدسون، وفق ما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

وحسب الصحيفة، يُظهر فيديو سفينة سياحية بيضاء تدعى “Capain JP III” ، وقد تدخلت قاطرتان تابعتان لحرس السواحل لكسر الجليد، وزورقا قطر لتحرير السفينة البالغ طولها 91 مترًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن 6 سفن أخرى انجرفت أيضًا لكن دون وقوع إصابات.

من ناحيتها، قالت وزارة الحفاظ على البيئة في مدينة نيويورك، في بيان صدر عنها، “أدى تدفق جليدي ناجم عن ارتفاع الحرارة في الفترة الأخيرة والأمطار الغزيرة إلى فصل 8 سفن عن أحواضها في وقت مبكر من صباح اليوم”.