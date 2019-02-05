فصل موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضب السعوديّين

أثار فصل إحدى الشركات السعودية الخاصة، موظفًا شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة موجة تعاطف واسعة، ضمت سعوديين وسعوديات أغضبهم تسريح مواطنهم من عمله دون وجود مبرر على حد زعمه.

وبدأت القصة عندما ظهر الموظف الشاب ويدعى عبدالله، ليروي في مقطع فيديو قصير، كيف تم فصله من العمل في أحد متاجر شركة “بنده” للتجزئة، واصفًا الإجراء بـ”الظالم”.

موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة تم فصلة من عمله من قبل مدراء اجانب‼️ أتمني من وزير العمل @Ahmed_S_Alrajhi أن يتدخل ويعيد الموظف عبدالله الي عمله في @PandaSaudi #ادعموا_الموظف_عبدالله pic.twitter.com/Pyqns9nkhq — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@malmosallam) February 5, 2019

وحظي مقطع الفيديو بتداول لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، ومساندة كبيرة للشاب، شاركت فيها نخب سعودية بارزة طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي بالتدخل وإنصاف عبدالله.

#ادعموا_الموظف_عبدالله

ولدنا…عبدالله حالة خاصة كيف يتم معاملته بهذه الطريقة؟؟

هذا له حقوق على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع كونه من ذوي الإحتياجات الخاصة… — د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) February 4, 2019

#ادعموا_الموظف_عبدالله

القصة موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل منذ 5 سنوات في #بندة @PandaSaudi تم فصله بشكل مفاجيء ❗️

تعبنا نطلب تعديل على بند 77 يا وزير @Ahmed_S_Alrajhi

هل هذا النظام المهين والمعطل لتمكين #التوطين والذي لا يخدم سوى التجار المحتكرين كتاب مقدس يصعب إلغاءه ⁉️ — سعاد الشمري (@SouadALshammary) February 5, 2019

ان كان عبدالله لا يعلم سبب فصلة فعلى #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية التحقيق في سبب فصلة هو او غيرة الاجانب استوطنو البلد من بوابات كثيره واهمها القطاع الخاص والاسوء من هذا اصبح الاجنبي يقصي ابن البلد ان كان صاحب نفوذ! القطاع الخاص وماادراك مالقطاع الخاص #ادعموا_الموظف_عبدالله https://t.co/b7BLRzteRM — عبدالهادي مسفر أل فليان الوادعي (@abdulhadimusfer) February 4, 2019

كما وجدت حملة في موقع “تويتر” تتخذ من الوسم “#ادعموا_الموظف_عبدالله” عنوانًا لها، مساندة من قبل عدد كبير من السعوديين، دعا كثير منهم إلى مقاطعة الشركة التي تمتلك متاجر بيع استهلاكية في مختلف مناطق السعودية.

#ادعموا_الموظف_عبدالله @Ahmed_S_Alrajhi ما أدري وش اقول غصه في حلقي وقلبي وانا أكرر كل لحظه المقطع الهم والحزن متملكه معالي الوزير انصفه من من الذي ظلمه @MonshaatSA هل من بينكم من يفزع له من يقيل عثرته ويمنع زفرة القهر منه ويرد المظلمة لأصحابها — منيرة المشخص (@see_moone) February 4, 2019

قاطعوا متاجر بنده الواجب مقاطعة متاجر بنده حتى تتم اعادة هذا الموظف الى عمله وعدم التعرض له من قبل الاداره الاجنبيه #ادعموا_الموظف_عبدالله — محمد الحربي (@Mhmdalharbe222) February 4, 2019

أعلن تعاطفي مع الأخ عبدالله واتوقف عن الشراء من أي فرع لبندة ، نعم سأفعلها ولوكان ليس لذلك تأثير ولكن بقدر مااستطيع مساعدته ، ولتعلم هذه الشركة أني شهريا اتبضع منها بمايقارب 2500 ريال ، وانتم هل تستطيعون ذلك ؟! ساأمضي في ذلك نصرة له . #ادعموا_الموظف_عبدالله pic.twitter.com/OcVpdvudLm — ابو فارس (@mnsory1396) February 4, 2019

الشركة تردّ

وأصدرت الشركة السعودية الخاصة مساء الثلاثاء، بيانًا قالت فيه “إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بعد معاينة ودراسة دقيقة لحالة الأخ عبدالله خلال العام الماضي من قبل إدارة الموارد البشرية”.

وأضافت أنها “تحتفظ بتفاصيل الموضوع احترامًا لخصوصية الأخ عبدالله وذويه.. وستزود الجهات المختصة بجميع المستندات اللازمة والمتعلقة بالموضوع”.

وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تقارب الـ13 بالمئة، بحيث يوجد أكثر من مليون عاطل عن العمل في البلاد من الجنسين، فيما تقابل حالات فصل الموظفين السعوديين من القطاع الخاص بردود فعل غاضبة من مواطني المملكة.

ومنعت السعودية ملايين الوافدين الأجانب المقيمين في مناطقها، من العمل في عدة قطاعات بهدف دعم خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي الذي لم يعد يستوعب إعدادًا كبيرة من العاطلين.