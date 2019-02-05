فصل موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضب السعوديّين

فصل موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضب السعوديّين

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار فصل إحدى الشركات السعودية الخاصة، موظفًا شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة موجة تعاطف واسعة، ضمت سعوديين وسعوديات أغضبهم تسريح مواطنهم من عمله دون وجود مبرر على حد زعمه.

وبدأت القصة عندما ظهر الموظف الشاب ويدعى عبدالله، ليروي في مقطع فيديو قصير، كيف تم فصله من العمل في أحد متاجر شركة “بنده” للتجزئة، واصفًا الإجراء بـ”الظالم”.

وحظي مقطع الفيديو بتداول لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، ومساندة كبيرة للشاب، شاركت فيها نخب سعودية بارزة طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي بالتدخل وإنصاف عبدالله.

كما وجدت حملة في موقع “تويتر” تتخذ من الوسم “#ادعموا_الموظف_عبدالله” عنوانًا لها، مساندة من قبل عدد كبير من السعوديين، دعا كثير منهم إلى مقاطعة الشركة التي تمتلك متاجر بيع استهلاكية في مختلف مناطق السعودية.

الشركة تردّ

وأصدرت الشركة السعودية الخاصة مساء الثلاثاء، بيانًا قالت فيه “إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بعد معاينة ودراسة دقيقة لحالة الأخ عبدالله خلال العام الماضي من قبل إدارة الموارد البشرية”.

وأضافت أنها “تحتفظ بتفاصيل الموضوع احترامًا لخصوصية الأخ عبدالله وذويه.. وستزود الجهات المختصة بجميع المستندات اللازمة والمتعلقة بالموضوع”.

وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تقارب الـ13 بالمئة، بحيث يوجد أكثر من مليون عاطل عن العمل في البلاد من الجنسين، فيما تقابل حالات فصل الموظفين السعوديين من القطاع الخاص بردود فعل غاضبة من مواطني المملكة.

ومنعت السعودية ملايين الوافدين الأجانب المقيمين في مناطقها، من العمل في عدة قطاعات بهدف دعم خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي الذي لم يعد يستوعب إعدادًا كبيرة من العاطلين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع