وزيرة التربية الجزائرية: المدارس ليست مكانًا للصلاة

وصفت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية، نورية بن غبريط، قرار منع الصلاة في المدارس، بأنه قرار “صائب”، معتبرة أن الصلاة “يجب تأديتها في المنزل”.

وجاء موقف الوزيرة على خلفية قرار المدرسة “الجزائرية الدولية” في باريس منع الصلاة داخلها، إثر إقدام إحدى الطالبات على أداء الصلاة في ساحة المدرسة.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها: “الصلاة يجب تأديتها في المنزل”.

وأثار قرار المدرسة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، واعتبر عدد من المعلقين الأمر “مرفوضًا، لكون الصلاة تُقام في كل مكان، وليس المنزل فقط”.