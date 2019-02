وفاة جوزيت أودان “صديقة” الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي

تُوفيت جوزيت أودان أرملة موريس أودان المناضل الشيوعي الشاب الذي لقي حتفه العام 1957، تحت التعذيب من طرف الجيش الفرنسي، بسبب مساندته للثورة الجزائرية ضد الاستعمار.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة “أومانيتي” يوم الأحد، وسط ردود فعل من طرف سياسيين من اليسار الفرنسي، نعوا الأرملة التي غادرت الحياة بعد 87 عامًا، قضت 60 سنة منها تسعى إلى إثبات “جرائم” فرنسا في الجزائر، ومنها مقتل زوجها .

كما نعاها السفير الجزائري في فرنسا عبدالقادر مسودة، عبر تغريدة على تويتر، جاء فيها:”وفاة المناضلة جوزيت أودان ، مثل زوجها كرَّست الراحلة حياتها للدفاع عن الجزائر، ومساندة شعبها في وجه المستعمر، تعازي الخالصة، وتعاطفي العميق مع عائلتها، وجميع القريبين منها”.

Décès de la Militante Josette Audin. Comme son mari, la défunte a consacré sa vie à défendre l'#Algérie et soutenir son peuple face au colonialisme. Mes condoléances les plus sincères et ma profonde compassion à sa famille et à ses proches #Algeria #France pic.twitter.com/VZBYXv7DbE

