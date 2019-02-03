بالفيديو.. موقف أخصائية علاج طبيعي يثير إعجاب السعوديين

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مع مقطع فيديو يحمل لمحة إنسانية لممرضة مختصة بمجال العلاج الطبيعي، وهي تساعد شابًا مقعدًا على الصعود إلى الدور الأعلى.

وأشاد رواد مواقع التواصل بـ”الدور الإنساني” لإخصائية العلاج الطبيعي “مسلية الشهري”، التي تعمل بقسم إصابات الحبل الشوكي بمدينة الأمير سلطان الطبية في العاصمة الرياض، حيث تظهر بمقطع الفيديو وهي تطمئن المريض الذي تقوم بعلاجه بعد أن خاف أثناء قيامه بأحد التمارين.

وبحسب المقطع، تظهر الإخصائية مسلية الشهري وهي تردد “لا تخاف أنا وراك”، بعد أن خاف المريض من سقوطه أثناء محاولة الصعود.

موقف الأخصائية السعودية لاقى إشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، لما حمله من لفتة إنسانية.

وقال عبدالله حمد الشقيفي “أم أحمد أكثر ما تعرف به هذي الأخصائية المرحة المجتهدة المتفانية البشوشة ولها أعمال أكبر وأجل من هذا بكثير عشتي كريمة يا أم أحمد #انا_وراك_لا_تخاف”.

ام احمد اكثر ما تعرف بهي هذي الأخصائية المرحة المجتهدة المتفانية البشوشة ولها اعمال اكبر وأجل من هذا بكثير عشتي كريمة يا ام احمد #انا_وراك_لا_تخاف — عبدالله حمد الشقيفي (@alshegafi) February 2, 2019

وعلق مشاري الأسمري بالقول “هذه الفتاة عبارة عن نموذج لكثير وكثير من أبناء وبنات وطني.. حي والله مسلية وحي والله الي مثله ويقتدي بها وألبسك ياصاحب الحساب لابس العافية والصحة”.

#انا_وراك_لا_تخاف #مسلية_الشهري هذه الفتاة عبارة عن نموذج لكثير وكثير من أبناء وبنات وطني .. حي والله مسلية وحي والله الي مثله ويقتدي بها

وألبسك ياصاحب الحساب لابس العافيةوالصحة — مشاري الأسمري (@mbas_18) February 3, 2019

نوره الهويمل قالت “ألف لا بأس عليك يا عبدالرحمن، قدامك العافيه.#مسليه_الشهري قابلتها في حياتي أسبوعين فقط وما شفت إلا ‘فراشة مُحبّه’ تحيط كل اللي حولها بطاقتها الإيجابية ومحبتها، وتقدم أفضل وأجود رعاية صحية للمرضى أنا أشهد لا تخاف ومسليه وراك”.