موقف محمد بن سلمان مع أمير الرياض يثير إعجاب السعوديّين (فيديو)

أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم الاثنين، إعجاب مواطنيه، بعد أن وثقت عدسات الكاميرات التي تغطي مؤتمر رسميًا يرعاه الأمير الشاب، موقفًا لتوقير واحترام ابن عمه الأكبر رغم ازدحام الحضور.

وحضر بن سلمان إلى فندق “ريتز كارلتون” في مدينة الرياض، حيث يقام مؤتمر “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” الذي يشهد توقيع اتفاقات وعقود مليارية، ليجد أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبليه.

وفور نزول بن سلمان (33 عامًا) من السيارة التي أقلته لمقر المؤتمر، نزع عنه عباءته (بشته) الذي يرتديه في المناسبات الرسمية، ويصافح ابن عمه الأمير فيصل (76 عامًا) الذي حضر من دون بشت، في موقف يتم اتباعه في المملكة كدليل على التوقير والاحترام.

ووجد مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة التي كثيرًا ما تتكرر بشكل مشابه بين أبناء الأسرة الحاكمة، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات بولي العهد السعودي الذي يحرص على الدوام على مثل هذه التصرفات التوقيرية.

وقال الأكاديمي والمدون السعودي، طارق الأحمري، في تعليقه على الفيديو “هنا درس في الأخلاق والاحترام والتقدير، قلتها وسأقولها مرارًا أن الأمير محمد بن سلمان يعيد صياغة البروتوكول وفق منطق الاحترام والتقدير، اليوم حين وصل للحفل كان أمير الرياض في استقباله دون بشت، فقام الأمير محمد بإبعاده رغم أنه ولي العهد ويحق له بروتوكولياً لكنه الاحترام والتقدير!”.

هنا درس في الأخلاق والإحترام والتقدير قلتها وسأقولها مراراً أن الأمير محمد بن سلمان يعيد صياغة البروتوكول وفق منطق الإحترام والتقدير اليوم حين وصل للحفل كان أمير الرياض في استقباله دون بشت فقام الأمير محمد بإبعاده رغم أنه ولي العهد ويحق له بروتوكولياً لكنه الإحترام والتقدير! pic.twitter.com/wKRHGUevX2 — طارق الأحمري (@ttalahmari) January 28, 2019

وكتب عبدالمحسن الجهني، وهو مدرس لغة إنجليزية سعودي “احترامًا للسن وبعيدًا عن المناصب، محمد بن سلمان يرمى البشت في ردة فعل سريعة عند مقابلة أمير الرياض والذي استقبله بدون بشت، الله يرفع قدر هالأسرة ويعزها ولا يعز عليها”.

احترام للسن وبعيداً عن المناصب، محمد بن سلمان يرمى البشت في ردة فعل سريعة عند مقابلة امير الرياض والذي استقبله بدون بشت ، الله يرفع قدر هالاسرة ويعزها ولا يعز عليها ???????????????????????? pic.twitter.com/UmmKc9Dyul — ﮼عبدالمحسن،الجهني، (@Jehanimohsin) January 28, 2019

وتضم العائلة المالكة السعودية آلاف الأمراء الذين يحتل عدد منهم مناصب رسمية عديدة، وبينهم أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، لكن أعمارهم تتباين بشكل لافت، فيما يحرصون على الدوام على مراعاة فارق السن بينهم بغض النظر عن المناصب التي يشغلونها.

وعزز ولي العهد السعودي الشاب، من تلك التقاليد، عندما قدم أمراء من أبناء أعمامه أكبر منه سنًا عليه في مناسبات رسمية، على الرغم من كونه يشغل ثاني أرفع منصب في البلاد بعد الملك سلمان بن عبدالعزيز.