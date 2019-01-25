 كيف رد شيخ جزائري بارز على فنانة عرضت عليه الزواج؟ (فيديو)

رد الشيخ البارز شمس الدين الجزائري على عرض وجهته إليه الفنانة نعيمة عبابسة، شقيقة الفنانة فلة، بالزواج منها عبر طلب قدمته صحفية على إذاعة إلكترونية خاصة، بالرفض.

وقال شمس الدين، وهو رجل دين معروف بإثارته الجدل على الفضائيات المحلية، إنه “متزوج وسعيد في حياته، ولا يبحث عن زوجة”.

وتمنى الشيخ لمواطنته الفنانة “الهداية وإيجاد زوج صالح يصونها ويحميها”، داعيًا إياها إلى “التوبة واعتزال الغناء، قبل البحث عن الزوج المرغوب”.

وأفلت شمس الدين بذكاء من محاولة المذيعة توريطه، حين اعترف بأنه تلقى عرضًا للسكن بشقة فاخرة تملكها الفنانة نعيمة عبابسة، حين واجه قبل سنوات أزمة إسكان لكنه اعتذر لها، وقدم شكره إليها في ذلك الوقت.

وأكد شمس الدين أنه يعرف نعيمة عبابسة منذ سنوات، مذكرًا بأنهما ترافقا خلال رحلة حج إلى البقاع المقدسة، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بمعية فنانين آخرين أرسلهم رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.