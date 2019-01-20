مصر تعلن اكتشاف 6 مقابر أثرية مهمة(صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، اكتشاف 6 مقابر من عصر الدولة القديمة، في محافظة أسوان جنوبي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ بعثة أثرية إنجليزية تابعة لجامعة برمنغهام، اكتشفت 6 مقابر مهمة ترجع إلى عصر الدولة القديمة بمشروع قبة الهوا في محافظة أسوان.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إنّ أحجام المقابر الستة تختلف من حيث الحجم والآثار بداخلها، لافتًا إلى أنّ تلك المقابر تعرضت للنهب في العصور القديمة عن طريق اللصوص الذين حطموا الجدار الخلفي لهذه المقابر.

فيما ذكر، مدير مشروع قبة الهوا الأثري، مارتن بوماس، أنّ “البعثة عثرت داخل أحد المقابر على أجزاء من قناع جنائزي، وتميمة معدنية صغيرة تظهر الإله خنوم، وكمية كبيرة من الفخار الذي لا يزال بعضه محتفظًا بمحتوياته القديمة التي تعود للعصر المتأخر”.

وتعد مصر واحدة من أهم دول العالم في الآثار وتحتوي أراضيها على كنوز أثرية عديدة عادة ما يعلن عنها مع مرور الأيام من خلال فرق البحث المتخصصة، وذلك لوقوعها على ضفاف نهر النّيل، ومن أبرز معالمها الأثرية أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول وغيرها.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإنّ القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.