حقيقة الفيديو المنسوب لعيد ميلاد ابنة السفيرة العراقية في الأردن

نفى المكتب الإعلامي للسفارة العراقية في الأردن في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، صحة فيديو متداول يزعم أنه من حفل قيل إنه يعود لابنة السفيرة العراقية بالأردن صفية السهيل.

وقال المكتب الإعلامي إن السفيرة ليس لديها بنات، مبينا أن لديها ابنًا واحدًا فقط يبلغ من العمر 16 عامًا.

وانتشر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور تم تداوله بزعم أنه يخص ابنة صفية السهيل سفيرة العراق في الأردن.

ونشر المقطع ناشط يدعى “ساري علي” عبر حسابه في “تويتر”، معلقًا عليه: “عاجل عيد ميلاد بنت صفيه السهيل سفيرة العراق بالأردن هاي ليش؟؟!!!”.

ويبدو أن الفيديو تركي بحسب الاسم المكتوب عليه، حيث يعود لحساب بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص تركي.