الأردن يعلن موافقته على استضافة اجتماع بشأن اليمن

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة اليوم الثلاثاء، أن بلاده وافقت على طلب الأمم المتحدة، لاستضافة اجتماع بشأن اليمن.

وقال القضاة في بيان، إن الأردن “وافق على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث)، لاستضافة عمان الاجتماعَ الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله؛ لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين”.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاشر من الشهر الجاري، أن بلاده تدرس طلبًا أمميًا لاستضافة اجتماع حول اليمن.

وذكر موقع تابع لجماعة الحوثي أمس الإثنين، أن ممثلي الجماعة في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات السويد، غادروا صنعاء متوجهين إلى العاصمة الأردنية عمان، لبحث تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية برعاية أممية.