بعد تدخل شيخ الأزهر.. تخفيف عقوبة “طالب الحضن” في مصر

بعد توجيهات من قِبل شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قررت جامعة المنصورة المصرية، اليوم الثلاثاء، تخفيف العقوبة على طالب كلية الحقوق الذي ظهر وهو يحتضن فتاة في مقطع فيديو، في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا بـ”طالب الحضن”.

وقررت جامعة المنصورة تخفيف العقوبة التي تم إيقاعها على الطالب لتقتصر على حرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من عقوبة الفصل لمدة عامين دراسيين اعتبارًا من العام الجامعي الحالي 2018/2019.

وعقد رئيس جامعة المنصورة، أشرف عبدالباسط، جلسة طارئة لمجلس التأديب الأعلى لشؤون التعليم والطلبة، بناءً على توجيهات خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، للبت في التظلّم المقدَّم من الطالب والذي تضمن اعتذاره عن الفعل المرتكب، والتعهد بعدم تكراره، والتزامه بالقيم والأخلاق الجامعية.

وجاء قرار جامعة المنصورة بعد أن تدخل يوم أمس الاثنين أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالرأفة لطالبة الكلية التي شاركت الطالب في الواقعة، ومطالبة مجلس التأديب الأعلى للطلاب في جامعة الأزهر، بإعادة النظر في العقوبة، والاكتفاء بحرمان الطالبة من دخول امتحانات التيرم الأول في الجامعة، حيث تمت مراعاة البعد الإنساني، وحداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يتم القيام بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

وأوائل الشهر الجاري، انتشر فيديو عبر منصات التواصل، لطالبة داخل حرم جامعة المنصورة، وهي مغمضة عينيها، ويوجهها زملاؤها نحو طالب ينتظرها وهو راكع على إحدى ركبتيه وفي يده باقة ورد.

وما أن تفتح عينيها، حتى تجد الطالب أمامها، معربة عن سعادتها، فيقوم هو باحتضانها، ثم يدور بها في المكان، وسط تصفيق الطلبة.

وفور انتشار الفيديو، أحالت جامعة المنصورة، الطالب الذي ينتمي لها للتحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن الواقعة كانت احتفاءً بعيد ميلاد الطالبة، وفق وسائل إعلام محلية.