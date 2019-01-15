49 ألف طفل من أبناء المواطنات غير معترف بهم في إيران

أعلن نائب وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن هناك 49 ألف طفل في إيران غير معترف بهم رسميًا من قبل الدولة؛ لأن آباءهم لم يكونوا مواطنين في إيران.

وأضاف أن “الحكومة تتطلع إلى حل مشاكلهم عبر منحهم الجنسية والأوراق الرسمية عن طريق الأم التي هي تحمل الجنسية الإيرانية”.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، اليوم الثلاثاء، عن ميدري قوله خلال كلمة له بمؤتمر عقده بالعاصمة طهران بعنوان “مؤتمر السياسات الاجتماعية”: “49 ألف طفل في البلاد لم يتم الاعتراف بهم رسميًا من قبل الدولة الإيرانية؛ بسبب عدم وجود آبائهم أو أنه أجنبي وغادر إيران”.

وأوضح أن “هؤلاء الأطفال يتعرضون لمشاكل كبيرة ومتعددة مثل التعليم والصحة”، وحذر من أن هؤلاء الأطفال سوف يعانون من مشاكل في مجتمع المستقبل.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، صوت مجلس الوزراء الإيراني على قانون منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات بأجانب، بعد جدل استمر عدة سنوات داخل اللجان البرلمانية في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية تفرض غرامة مالية لكل أجنبي يتزوج من إيرانية، وتضع العراقيل أمام تصديق عقود الزواج.

ويواجه الرجال الأجانب صعوبات في الحصول على موافقة من السلطات الإيرانية للزواج من النساء الإيرانيات؛ ما يدفع الكثير منهم إلى الزواج من دون رخصة مسبقة، فيما يتعرض هؤلاء في بعض الأحيان إلى محاكمة تصل عقوبتها إلى السجن أو الغرامة.