طائر آسيوي يسافر إلى لندن على متن الدرجة الأولى (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي طائرًا تسلل إلى طائرة ركاب للسفر من سنغافورة إلى لندن دون جهد.

حدثت الواقعة الغريبة بعد إقلاع الطائرة من سنغافورة بحوالي 12 ساعة، في طريقها إلى مطار هيثرو في لندن، وتم تصويره من قِبل راكب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يُعتقد أن الطائر والذي يدعى “مينا” ويعيش في جنوب آسيا، تسلل إلى الطائرة في سنغافورة.

ويعتقد أن الطائر اختبأ في مكان مظلم حتى دفعه اختلاف الضغط إلى الظهور، وعندها بدأ أحد الركاب بتصويره ونشر الفيديو عبر “فيسبوك”.

وفي الفيديو يمكن رؤية طائر “المينا” يقف على أحد مقاعد الدرجة الأولى، بينما يتجاهله معظم الركاب، وبعد فترة، حاول أحد أفراد طاقم الطائرة ضبطه قبل أن يفر هاربًا.

ووفقًا لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، فقد عجز طاقم الطائرة عن صيد الطائر الذي ظهر قبل ساعتين من الهبوط في لندن، ولكن تم صيده بنجاح فور الهبوط ووضعه في الحجر الصحي.