طائرة ركاب هولندية تهبط اضطراريًا بسبب راكب مخمور‎ (صور)

قام كابتن طائرة ركاب في طريقها من هولندا إلى إسبانيا بهبوط اضطراري في البرتغال بسبب قيام راكب بريطاني مخمور بتصرفات عدائية هددت سلامة المسافرين.

وكانت الطائرة التابعة لشركة طيران” ترانسافيا” الهولندية قد أقلعت من مطار مدينة اندهوفين في هولندا متجهة إلى مدينة تنيريف في جزر الكناري التابعة لإسبانيا ليلة رأس السنة يوم الإثنين الماضي عندما بدأ الراكب بالصراخ وتهديد طاقم الطائرة.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن كابتن الطائرة طلب من الركاب مساعدة أفراد الطاقم في السيطرة على الراكب المخمور بعد أن رفض الانصياع لأوامر الطاقم، مشيرة إلى أن الكابتن سأل الركاب عما إذا كان بينهم “أي شرطي أو جندي أو رجل إطفاء”.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن أفراد الطاقم سيطروا على الراكب المخمور بمساعدة بعض المسافرين وربطوه بحبل وأجبروه على الاستلقاء على الأرض، مشيرة إلى أن الكابتن قرر الهبوط اضطراريًا في جنوب البرتغال لضمان سلامة المسافرين.

وذكرت أن الراكب تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة البرتغالية التي اقتادته خارج الطائرة وسط تصفيق الركاب.