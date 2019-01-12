أول مذيعة مصرية بمتلازمة “داون” لـ”إرم نيوز”: تحديت ظروفًا صعبة وهذه طموحاتي للمستقبل (فيديو)

تحدثت “رحمة حسن”، أول مذيعة تلفزيونية في مصر، ذات متلازمة “داون”، عن بداية مشوارها والتحديات التي واجهتها، بالإضافة إلى طموحها في المستقبل.

وقالت رحمة لـ”إرم نيوز”، إنّها “حققت حلم حياتها من خلال التعاقد مع قناة dmc لتقديم برنامج تلفزيوني كل يوم ثلاثاء، لتصبح أول مذيعة مصرية ذات متلازمة داون”، مشيدة في الوقت نفسه “بالرعاية والدعم الذي تلقته خلال الفترة الماضية لتحقيق حلمها”.

وأشارت رحمة صاحبة متلازمة “داون”، إلى أنّها “تخرجت في كلية السياحة والفنادق قبل أن تغير وجهتها للعمل مذيعة تلفزيونية، حيث تحدت ظروفًا صعبة واجهتها، بالنظر إلى ظروفها كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وسيطرت قضية رحمة حسن على السوشيال ميديا والإعلام في مصر خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد ظهورها الأول عبر فضائية dmc، حين كانت أولى ضيوفها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ثم الفنان الشهير محمد هنيدي.