الأردن يعفي أبناء مواطناته والغزيين من تصاريح العمل

وافق مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، على إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، المقيمين في الأردن وأبناء قطاع غزة من الحصول على تصاريح العمل.

جاء ذلك بعد أن تبنت لجنة العمل النيابية مقترحًا للنائبين خليل عطية ويحيى السعود بإضافة إعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من تصاريح العمل.

وأشارت لجنة العمل النيابية إلى أن المقترح جاء بالتوافق بينها وبين وزير العمل.

كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على مقترح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، باشتراط إقامة أبناء الأردنيات في الأردن، لإعفائهم من تصريحات العمل.

وقال المعشر، خلال الجلسة: “هناك أبناء أردنيات يعيشون خارج الأردن، ويملكون جنسيات أخرى”.

وقرر الأردن عام 2017، إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، من رسوم استصدار تصاريح العمل، وإعطائهم الأولوية بعد الأردني في العمل في المهن غير المسموح بها العمل إلا للأردنيين.