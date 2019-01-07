بالفيديو.. الأمن الأردني يطيح بـ”مطلوبين” بعد تبادل لإطلاق النار في عمان

شهدت العاصمة الأردنية عمان، يوم الإثنين، تبادلًا لإطلاق نار بين قوات الأمن ومطلوبين، ما أدى إلى إصابة أحدهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق لحظة إطلاق النار، وسيارة بلوحة مزورة كان يستقلها المطلوبون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن “قوات المتواجدة ضمن منطقة الدوار السابع تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص منهم اثنان من ذوي الأسبقيات وبحقهم طلبات أمنية كانوا يستقلون مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة وبحوزتهم سلاح ناري”.

وأضاف السرطاوي في بيان وصل “إرم نيوز” نسخة منه أن “أحد مرتبات السير رصد في محيط الدوار السابع مركبة تحمل لوحة أرقام مزورة بداخلها 3 أشخاص، حيث حاول استيقافها إلا أن السائق رفض الامتثال محاولاً الفرار”.

وتابع أنه “جرى تحريك فريق خاص تابع للبحث الجنائي للتعامل مع الأشخاص، حيث قام اثنان منهم بتسليم أنفسهما للقوة الأمنية، في حين بادر الثالث بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة، مما دفعهم حفاظاً على سلامة القوة والمتواجدين بالمكان، باستخدام القوة المناسبة والسيطرة عليه واسعف للمستشفى للعلاج”.

وأشار إلى أن “المصاب والذي جرى اسعافه اتضح أن بحقه 47 أسبقية وطلبين، كما تبين أن أحد الشخصين الآخرين ذو اسبقيات ومطلوب أيضاً، والتحقيقات جارية”.