فستان رانيا يوسف “الفاضح” يغزو الأسواق الشعبية في مصر (صور)

بعدما أُسدل ستار الحديث عن فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف “الجريء”، الذي ظهرت به في ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عاد الفستان للظهور من جديد ولكن هذه المرة في الأسواق الشعبية بمصر على شكل “لانجيري”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصميمًا لفستان رانيا يوسف الأسود يباع في محلات “لانجيري” شعبية، ما أثار حالة من التفاعل الواسع على السوشيال ميديا.

وبسؤال بائع “لانجيري” في أحد الأسواق الشعبية عن الفستان، أكد أنه بالفعل موجود، مشيرًا إلى أن المعروض منه باللون الأسود فقط، ويوجد منه مقاس واحد يتناسب مع أوزان من 50 إلى 75 كيلو غرامًا.

وأضاف البائع لـ”إرم نيوز” أن أسعار اللانجيري مختلفة بحسب كل منطقة، ففي العتبة وغيرها من المحلات الخاصة باللانجيري يتراوح سعره ما بين 100 جنيه “5.5 دولار” وحتى 200 جنيه “11 دولارًا”، لافتًا إلى أن اختلاف السعر يتوقف على وجود البطانة من عدمه، حيث يباع بـ100 جنيه دون البطانة، و200 جنيه بالبطانة.

وتابع أن الشركة التي طرحت الفستان في الأسواق أرادت استغلال الشهرة الكبيرة التي أحدثها، فصممّت القطعة اللانجيري لتكون شبيهة بفستان رانيا يوسف.

يُذكر أن إطلالة رانيا يوسف في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثارت ردود أفعال كثيرة، وأقام بعض المحامين دعاوى قضائية تتهمها بالتحريض على الفجور، لكنها اعتذرت للجمهور وأكدت أنها لم تقصد خدش الحياء، وأن الأمر لم يكن مقصودًا.