شيرين عبدالوهاب تسخر من “بطانة” رانيا يوسف في حفل رأس السنة (فيديو)

3 ثوان فقط قطعتها المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب من جمهورها، الذي حرص على حضور حفل رأس السنة الذي أقيم في إحدى الفنادق الكبرى، كانت كفيلة بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء مقطع فيديو لشيرين من الحفل، ظهرت فيه وهي تقول: “لو سمحتم، 3 ثوان بس عشان أعدل البطانة”؛ ما أثار ضحكات الجمهور الذي اعتبرها تسخر من مواطنتها الممثلة رانيا يوسف.

وبذلك، تنضم شيرين لقائمة النجمات اللاتي سخرن من “بطانة” رانيا يوسف، التي كانت حديث السوشيال ميديا في مصر، خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، حيث فعلت نفس الأمر على المسرح الفنانة السورية أصالة.

وكانت إطلالة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، قد أثارت ردود أفعال غاضبة، وأقام بعض المحامين دعاوى قضائية؛ تتهمها بـ”التحريض على الفجور”.

وهو ما دعا رانيا للاعتذار لجمهورها، مؤكدة أنها لم تقصد خدش الحياء، وأن الأمر لم يكن مقصودًا، وادعت أن بطانة الفستان الداخلية قد رُفعت، واستغل المصور الفرصة والتقط لها عدة صور من الخلف.