حجمها 2 كيلو متر مربع.. شاهد أكبر بطانية صُممت يدويًا (فيديو)

حطمت مجموعة دولية من عمال الحياكة رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس عن طريق حياكة أكبر بطانية في إيرلندا، يبلغ حجمها 2 كيلو متر مربع.

وقالت منظمة الحدث “فاليري لاركين” إنها أنشأت مجموعة “نايتيرز أوف ذا وورلد” على موقع “فيسبوك”؛ للبحث عن متبرعين بشرائح من البطانيات ليتم تجميعها في أكبر بطانية محاكة يدويًا في العالم.

وبحسب وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، قالت “لاركن” إن التبرعات جاءت من 32 دولة، من بينها: بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وفنلندا والسويد وسويسرا والبرتغال وجنوب إفريقيا وسنغافورة واليابان ونيوزيلندا واليونان وأستراليا.

ومن ثم تم تجميع البطانية البالغ حجمها ألفي متر مربع في “إيرنز شوجروندز” في أيرلندا، حيث اكتشف المتطوعون أن الأرضية لم تتسع لاحتواء البطانية، واضطروا إلى تعليقها على الجدران وعوارض في السقف.

وكشفت “لاركين” أنه بعد قياس البطانية من قِبل موسوعة غينيس، سيتم تقطيعها إلى أقسام أصغر؛ ليتم التبرع بها للصليب الأحمر.