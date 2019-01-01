عقب أداء الصلاة.. شاهد لحظة وفاة رجل داخل مسجد بالسعودية (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو التقط عبر إحدى كامیرات المراقبة داخل مسجد الخلیل إبراھیم علیه السلام في حي الفیحاء بالعاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو اللحظات الأخیرة من حیاة عامل من الجنسیة الآسیوية (بنغلادش) عقب أدائه صلاة المغرب داخل المسجد، حيث ذھب إلى الصفوف الخلفية لیجلس بھدوء منتظرًا أحد أصدقائه.

ويظهر من مقطع الفيديو، أن العامل بدأ رويدًا رويدًا يفقد ھیئة جلوسه المعتادة ّ بعدما مدد قدمیه ويديه أمامه، لینتبه المصلون إلى أنه قد فارق الحياة عقب انتهائه من أداء صلاة المغرب.