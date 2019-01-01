الكويت تطلب من السعودية زيادة عدد حجاجها

أعلنت الكويت توقيع عدد من الاتفاقيات مع السعودية؛ لتيسير خدمات الحجاج، كما قدمت طلبًا لزيادة أعداد الحجاج للموسم القادم، وفق ما أفاد به وكيل وزارة الأوقاف الكويتي المهندس فريد عمادي، اليوم الثلاثاء.

وقال عمادي، في تصريح صحفي بعد وصوله إلى الكويت، عقب ختام زيارة إلى السعودية على رأس وفد من المعنيين بالحج بوزارة الأوقاف، إنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الحج والعمرة السعودية؛ لاعتماد عدد حجاج الكويت والعنصر الخدمي المرافق وغيرها من الترتيبات اللازمة للحجاج، حسب ما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية.

وأضاف أنه تم أيضًا توقيع اتفاقية مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية؛ لتقديم الخدمات الإضافية والتحسينية للحجاج في المشاعر المقدسة، وتشييد أحدث الخيام وفق النظام الأوروبي المعتمد من الدفاع المدني السعودي.

وأشار عمادي إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع مكتب الوكلاء الموحد؛ لتسهيل إجراءات وصول الحجاج في مطار الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم لتسريع إجراءات دخول المطار ومن ثم انتقال الحجاج إلى مسكنهم بمكة المكرمة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه تم تقديم عدة طلبات لموسم الحج القادم للسلطات السعودية المعنية بالحج، منها طلب زيادة عدد الحجاج وزيادة العنصر الخدمي للحجاج، والسماح للحجاج بالدخول عبر مطار مدينة الطائف السعودية، وتمكين المقيمين بصورة غير قانونية من حملة جوازات المادة 17 ” البدون”، من أداء الحج والعمرة.