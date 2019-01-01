لبناني في الكويت يشتري ساعة بـ151 ألف دولار (فيديو)

اشترى مقيم في الكويت، أغلى ساعة تم بيعها في مزاد، حيث دفع فيها مبلغ 46 ألف دينار كويتي (151.800 دولار).

واشترى المقيم، الذي قال ناشطون إنه تاجر لبناني معروف في الدولة، ساعة سويسرية الصنع من نوع “ريتشارد ميل”، وهي إحدى أغلى أنواع الساعات في العالم، حيث استلهم تصميمها من السيارة البريطانية “ماكلارين سينا”.

وقال مشرف المزاد، في مقطع فيديو متداول: “مبارك لحق الأخ كريم شراءه أقوى ساعة انباعت بالمزاد، بمبلغ 46 ألف دينار كويتي (151.800 دولار)، أخذها من مزاد أخوكم سعد الخالدي على إنستغرام، كل أربعاء”.

فيما تابع المقيم، الذي يدعى كريم، وبيده سيجار أبرزه: “وأغلى سيجار بعد”.

وقال ناشطون إن مشتري الساعة كريم، وهو تاجر ساعات ثمينة في الأصل، فاز بسحب الدانة البالغ 200 ألف دينار (660,000 دولار) من بنك الخليج عام 2015.

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