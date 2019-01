لبناني في الكويت يشتري ساعة بـ151 ألف دولار (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . اشترى مقيم في الكويت، أغلى ساعة تم بيعها في مزاد، حيث دفع فيها مبلغ 46 ألف دينار كويتي (151.800 دولار). واشترى المقيم، الذي قال ناشطون إنه تاجر لبناني معروف في الدولة، ساعة سويسرية الصنع من نوع "ريتشارد ميل"، وهي إحدى أغلى أنواع الساعات في العالم، حيث استلهم تصميمها من السيارة البريطانية "ماكلارين سينا .