بعد فصله تعسفيًا.. محكمة سعودية تقضي بتعويض موظف مليون ريال

قضت محكمة سعودية عمالية في العاصمة الرياض، بصرف مليون ريال سعودي كتعويض لموظف فصل تعسفيًا من شركة خاصة كان يعمل بها، بعد أقل من 4 أشهر فقط على توظيفه.

وجاء في نص الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة، أن “الموظف رفع دعوى ضد الشركة متهمًا إياها بفصله تعسفيًا بعد أسابيع قليلة من توظيفه”، مبينًا أن “عقده مع الشركة لمدة 3 سنوات، نص على تعويضه في حال فسخه قبل انتهاء مدته، بمبلغ مليون ریال”، وفق ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وقالت المحكمة في قرارها “ما دامت الشركة استغنت عن خدماته فجأة، فعليها -وفق الدعوى- تعويضه بالإضافة إلى صرف رواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة”.

ولم يحضر ممثل الشركة جلسة الحكم، رغم تبليغها بالموعد إلكترونيًا (والذي اعتمدته المحكمة كوسيلة تبليغ معترف بها)، تم إصدار الحكم الابتدائي، الذي تضمنت حيثياته، أنه تعويض عن فسخ العقد، ووفق ما نص عليه، ليتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف.