شاهد كيف ظهر حمل الدكتورة خلود في حفل عيد ميلادها الباذخ (فيديو)‎

احتفلت الدكتورة خلود، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي و”الفاشينيستا” الكويتية، بعيد ميلادها الـ30، في أحد الفنادق الفاخرة على حمام السباحة.

وكان زوجها أمين هو صاحب الفكرة والمشرف على كل التجهيزات والديكورات التي خطفت أنظار الجميع بجمالها ورقيها، بالإضافة إلى قالب الكيك المكون من عدة أدوار ومطبوع عليه صورتها.

وجاء الاحتفال أشبه بحفل زفاف جديد لهما، خاصة أنها ارتدت فستان روز من الشيفون، وزوجها ارتدى بدلة سوداء رسمية، فضلًا عن إهدائها لخاتم من الألماس على شكل فهد بجانب ساعة أيضًا مرصعة بالألماس.

ولم تستطع خلود إخفاء حملها الذي أعلنت عنه الشهر الماضي، حيث بدا ظاهرًا حتى وهي ترتدي الفستان الفضفاض.

وأعربت الدكتورة خلود عن سعادتها الكبيرة بهذه الهدية خاصة الخاتم، معلقة: “هذا إلي أنا أعشقه وفي بالي من زمان”.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “في عيد ميلادي حصنت نفسي من غياب ابتسامتي وذبول عيني وحزن يصبب قلبي، حگاية مختصرة لجمال هذا اليوم لا يقارن بأي يوم آخر، گل عام وأنا بخير”.