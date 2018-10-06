بالفيديو.. ماذا قالت الدكتورة خلود عن إساءتها للسعوديات؟

كشفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، حقيقية إساءتها لنساء السعودية، مؤكدة أن حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” تم اختراقه من قِبل أحد الأشخاص، وهو من يقوم بكتابة التعليقات المسيئة.

وقالت خلود، في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”:”حسابي على إنستغرام مخترق، وقاعدين يكتبون تعليقات مشينة ومسيئة بحق بنات السعودية، وأول شيء عملوه أنهم غيّروا اسم البايو”.

وتابعت:”ألحين بشوف بنات بتكتب إيش هالرد، إيش هالرد، إيش هالرد، معربات عن استيائهن من التعليقات المكتوبة”.

وأضافت:”ألحين حساب إنستغرام موجود عندي لكنه مخترق من قِبل شخص آخر، وهذا الشخص قاعد يُسيء بحق الناس، وهالحين أنا رايحة اتخذ إجرائي”.