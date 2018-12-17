تفاصيل مؤلمة.. طردت والدتها من المنزل وجرّتها إلى القضاء قربانًا لزوجها الجديد

روت سيدة إماراتية، تفاصيل مؤلمة وقعت مع ابنتها وانتهت بطردها من المنزل، وتقديم بلاغ للشرطة بأنها (الأم) تعتدي بالضرب على ابنتها، لتسهيل خروجها من المنزل.

ووفقًا لما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن الأم حضرت إلى محكمة استئناف أبوظبي بعد طردها من منزل ابنتها واتهامها بالاعتداء عليها، وقدّمت إفادتها وبدأتها بعبارات مؤثرة، تقول فيها “هي نور عيني… ويدي اليمنى في الحياة”، في إشارة إلى ابنتها.

وذكرت الأم خلال جلسة المحاكمة أن ابنتها قامت بطردها من منزلها، بسبب عدم رغبة زوجها الثالث والذي تزوجته حديثًا بوجودها في المنزل، بدعوى أنها “تتدخل بشؤون أحفادها (أبناء ابنتها من الأزواج السابقين).

وتؤكد الأم أنه في يوم طردها من المنزل، وقع خلاف بينها وبين زوج ابنتها، بسبب قيام الأخير بضرب حفيدها الأكبر على جسده، لتسارع إلى “تحذيره من التعرض لحفيدها مرة أخرى، خاصة وأنه لا يعمل، ولديه سوابق قضائية” إضافة إلى أنه يقيم في منزل تملكه ابنتها.

وبرّرت الأم تصرّفها ذلك قائلة إن “تدخل الجدة في شؤون أحفادها، يعتبر أمرًا دارج الحدوث، كونها الأكبر في السن والأقدر على رعايتهم لخبرتها في الحياة”.

وعقب ذلك، توجهت الأم إلى غرفتها للنوم، لكنها تفاجأت بابنتها الصغيرة توقظها من النوم، وتخبرها بأن شقيقتها قامت بتقديم بلاغ للشرطة ضدها، حيث وجهت لها “تهمة الاعتداء بالضرب”، ليتم إخراجها من المنزل وإحالتها إلى المحكمة.