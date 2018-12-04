بورصة أبوظبي تحقق أكبر مكسب يومي في عامين

ارتفعت بورصة أبوظبي بقوة يوم الثلاثاء، بدعم من البنوك، لتحقق أكبر مكسب يومي في عامين.

وكانت أسواق الإمارات مغلقة ليومين في عطلة رسمية، وحين استأنفت تداولاتها، قفز مؤشر بورصة أبوظبي 2.6%، حيث زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارة، 4.4% في أحجام تداول منخفضة بعد هبوطه لثلاث جلسات.

واليوم هو أول جلسة تداول للبنك بعد صعوده على مؤشر “ام.اس.سي.آي” للأسواق الناشئة، وربما تكون بعض الصناديق الخاملة المرتبطة بالمؤشر قد دخلت في السهم اليوم.

في غضون ذلك، ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.3%.

وفي دبي، أوقف مؤشر السوق سلسلة خسائر استمرت 6 أيام ليرتفع 1%، محققًا أفضل مكسب ليوم واحد منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع سهم إعمار القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة 3.1%، في حين صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة 1.2%.