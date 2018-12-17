كيف ودّع المصريّون عام 2018؟ (فيديو إرم)

يستعد العام 2018 للرحيل حاملًا معه ذكريات مختلطة، بعضها محفوف بذكريات مفرحة، وأخرى تركت لدى البعض ذكريات مؤلمة، لكنّه يبقى لدى الجميع رقمًا في جدول حياته، فكيف كان العام لدى الشارع المصري؟.

اختلف مشاركون في تقرير ميداني لـ”إرم نيوز” حول العام الذي أوشك على الرحيل، البعض اعتبرها رقمًا أضاف لحياته جديدًا كان ينتظره خاصة فئة الشباب، منهم منْ انتقل بحياته الدراسية إلى مرحلة جديدة وآخرون انتقلوا إلى خانة جديدة اجتماعيًا بالارتباط.

غير أنّ أغلب المشاركين اعتبروه عامًا تشاؤميًا لا يرغبون في تكراره العام المقبل، بالنظر إلى تلقيهم صدمات خلال العام أثرت على حياتهم الشخصية.