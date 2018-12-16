النيابة المصرية تجدد حبس بنت نائب مرشد الإخوان و5 آخرين

جدَّدت النيابة المصرية اليوم الأحد، حبس عائشة خيرت الشاطر، بنت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و5 آخرين، بينهم محامية بارزة، وشقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة.

ووفق إعلام محلي قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر “اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي”.

والمتهمون بجانب عائشة الشاطر، هم: هدى عبد المنعم (محامية بارزة)، ومحمد أبو هريرة (محام، زوج عائشة)، وبهاء عودة (شقيق وزير التموين الأسبق)، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي.

ومطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جرى توقيف المتهمين الستة، وفق ذويهم، فيما أعلنت السلطات في الـ22 من الشهر نفسه حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.