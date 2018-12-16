السعودية.. الدورة الـ 33 لمهرجان الجنادرية تنطلق الخميس المقبل

يرفع المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” لهذا العام شعار (وفاء وولاء)، والذي يقام على مدى ثلاثة أسابيع، ابتداء من انطلاقه، يوم الخميس القادم، في الدورة الثالثة والثلاثين.

ويشارك في المهرجان عدد من الدول، من بينها ضيف الشرف إندونيسيا، والمهرجان الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، يعد الأكبر والأشمل بالسعودية، ويتضمن أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية، من أبرزها سباق الهجن السنوي الكبير وحفل العارضة.

وفسر وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف شعار المهرجان، قائلًا: “ولاء للأرض، ولاء للتاريخ، ولاء لولاة الأمر، الذين لا يألون جهدًا في عمل كل ما في إمكانهم لتقريب البعيد لأبناء هذا الوطن وأجياله القادمة”.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن فعاليات المهرجان ستبدأ، الخميس القادم 20 ديسمبر كانون الأول، كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير “النواة الأولى لهذا المحفل الوطني”، كما سيحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وضيوف المهرجان، مساء ذات اليوم، الحفل الخطابي والفني، والذي يتضمن أوبريت (تدلل يا وطن).

وأضاف أن المهرجان سيكرم عددًا من الشخصيات السعودية؛ “نظير إسهاماتها ومنجزاتها وخدماتها للمواطن والوطن في عدة مجالات”، لتنطلق بعد ذلك فعاليات المهرجان المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي.

وأشار إلى أن العاهل السعودي، سيرعى كالمعتاد حفل العارضة السعودية، الذي سيقام في الصالات الرياضية بطريق الدرعية، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر كانون الأول، “كأحد السمات الأصيلة والعريقة لبلادنا”.

وتحل إندونيسيا ضيف شرف على الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان الجنادرية. وحضر المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل المهرجان، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي عبدالرحمن شهاب.

وقال شهاب: “كلنا نعلم أن الجنادرية تعد مناسبة سنوية تاريخية لها أهميتها القصوى، وتجمع بين ثراء التراث الثقافي القديم مع إنجازات التقدم للمملكة العربية السعودية بشكل خاص والدول المحيطة بها بشكل عام، لذا فإنه ليس من الغريب أن يزور هذا المهرجان دائمًا ملايين الزائرين، وكذلك يعتبر أكبر مهرجان ثقافي سنوي في منطقة الشرق الأوسط”.

ويستمر مهرجان الجنادرية حتى التاسع من يناير كانون الثاني.