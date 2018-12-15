قتيل ومصابون بسبب كائن بحري غريب في عدن (صور)

أفاد مسؤول أمني يمني اليوم السبت، أنّ كائنًا بحريًا غريبًا، تسبب بوفاة شخص، وإصابة آخرين، في ساحل أبين بمديرية خورمكسر شرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال مدير عام شرطة خورمكسر، ناصر عباد، في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إنّ “9 حالات إغماء خطيرة لأطفال وشباب وصلت إلى مستشفى الجمهورية من ساحل أبين اليوم، بسبب تعرضهم للدغ من كائن غريب لونه يشبه الماء، مائل إلى اللون الأزرق الفاتح”.

وأضاف عباد، أنّ “إحدى الحالات توفيت بينما لا تزال بعض الإصابات تصل تباعًا إلى المستشفى القريب” .

ولم تعرف حتى الآن ماهية هذا الكائن الغريب، في الوقت الذي يرجح فيه البعض بأنّ يكون “قنديل البحر”.