عقب جدل واسع.. الأردن يلغي قرار منع إقامة الصلاة وإذاعة خطب الجمعة عبر مكبرات الصوت

وجّه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، بإلغاء قرار صادر عن وزارة الأوقاف يمنع إقامة الصلوات وإذاعة خطب الجمعة عبر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، أنه “فور علم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المتعلق باستعمال مكبرات الصوت على مآذن المساجد، طلب إلغاء التعميم على الفور نظرًا لعدم اطلاع مجلس الوزراء على مضمونه”.

وكان قرار وزارة الأوقاف أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن.

وتداولت وسائل إعلام محلية، صورة عن كتاب أصدرته وزارة الأوقاف، تعمّم فيه على جميع موظفي المساجد في الأردن “ضرورة الالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت على مآذن المساجد إلا لغايات رفع الأذان فقط”.

وشددت الوزارة في تعميمها على “ضرورة أن تكون إقامة الصلاة وخطب الجمعة من خلال مكبرات الصوت الداخلية للمساجد فقط”.

واستهجن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، قرار الوزارة الذي جاء “دون سابق إنذار” بحسب قولهم.

وتساءل ناشط على “تويتر” عن سبب منع الإقامة عبر المكبرات الخارجية، داعيًا وزير الأوقاف إلى “تقوى الله”.

يا معالي وزير الأوقاف اتقِ الله

ما سبب منع الإقامة عبر المكبرات الخارجية، أهو الإزعاج أم ماذا؟، لا تحسبنَّ أنك بمنأى عن الله ، فهذا الأمر أصبح مزعجًا للمسلمين في الأردن، اليوم أنت وزير، وغدًا ستُحمل إلى المسجد للصلاة عليك، هل تستطيع إصدار كتاب بمنع قدر الله فاتقِ الله . — omar khanshiri (@omar_khanshiri) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وذهب ناشط آخر في تعليقه على القرار، إلى حدّ المطالبة بـ”إسقاط” وزير الأوقاف عبدالناصر أبو البصل.

كلنا لإسقاط وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أبو البصل#دوار_الرابع — Alaa Almajali (@almajali_alaa) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

فيما سخِر ناشط ثالث من القرار بالقول:”اقترح على وزارة الأوقاف عمل مجموعة عبر واتساب أو فيسبوك يتم من خلالها بث خطب الجمعة وحتى الأذان”.