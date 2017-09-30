 الأوقاف الأردنية تكشف حقيقة سحب مصحف تضمن سورة باسم “بني إسرائيل”

أكد رئيس قسم شؤون المصحف الشريف في وزارة الأوقاف الأردنية، عبد الكريم يونس، أن السلطات في بلاده سحبت نسخًا من المصحف الشريف تضمنت سورة باسم “بني إسرائيل”.

وقال يونس في رده على استفسارات من “إرم نيوز”، حول ما يُتداول عن وجود مصحف تم تبديل اسم سورة “الإسراء” فيه باسم سورة “بني إسرائيل“، إن هذه النسخ بالخط الباكستاني “غير مجازة من الوزارة وتم سحبها جميعًا”.

ولدى توضيحه الأمر من الناحية الشرعية قال يونس: “إن تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل وردت في حديثين صحيحين موقوفين من كلام الصحابة رضوان الله عليهم”.

وأضاف يونس أن أهل العلم قالوا: “إن تسمية سورة الإسراء بسورة “بني إسرائيل كانت هي الأشهر في عهد الصحابة والتابعين، وذلك لأن سورة الإسراء افتتحت في أول آية منها بالحديث عن الإسراء إلى المسجد الأقصى، ثم في الآية الثانية مباشرة شرعت في ذكر مرحلة مهمة من مراحل قصة بني إسرائيل”.