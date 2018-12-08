بالصور.. مكسيكية منخرطة في العمل الإنساني تتوّج ملكة جمال العالم‎

المصدر: ا ف ب

تُوجّت عارضة أزياء مكسيكية تنشط في مجال العمل الإنساني ملكة جمال العالم، في ختام مسابقة أُقيمت في جزيرة هاينان الصينية اليوم السبت.

وملكة جمال المكسيك “فانيسا بونسيه دي ليون” (26 عامًا)، حائزة على شهادة في إدارة الأعمال الدولية، وهي متطوعة في جمعية “ميغرانتيس إن إل كامينو” التي تُعنى بمساعدة المهاجرين، وعضوة في مجلس إدارة مركز لإعادة تأهيل الفتيات، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لمسابقة ملكة جمال العالم.

وتُوجّت على عرش الجمال في العالم خلال الدورة الثامنة والستين من المسابقة، التي نُظمت في مدينة سانيا الصينية الساحلية، وتسلّمت التاج من الهندية مانوشي شيلار.

واختيرت وصيفة أولى لها، التايلاندية نيكولين بيشابا ليمسنوكان (20 عامًا)، التي تدرس إدارة الأعمال.

وهي المرة الثامنة التي تُقام فيها هذه المسابقة في سانيا، حيث نُظمت هذه الفعاليات للمرة الأولى العام 2003.