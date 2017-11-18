بالصور.. طالبة طب هندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم 2017‎

فازت ملكة جمال الهند، مانوشي شيلار، بلقب ملكة جمال العالم 2017، في المسابقة التي احتضنتها يوم السبت، الجزيرة الصينية هاينان.

وملكة جمال العالم الجديدة، من مواليد 1997، من أبوين طبيبين، وتعمل في مجال عرض الأزياء، بالموازاة مع دراستها للطب، كما أنها تحب الرقص وتجيده، وتتلقى دروسًا في هذا الفن.

وهي الهندية السادسة، التي تحرز لقب ملكة جمال العالم ، كانت آخرهن النجمة “بريانكا تشوبرا”، المتوجة سنة 2000.

ودارت المنافسة هذه السنة بين 118 دولة ، وصل منها للنهائيات: فرنسا وإنجلترا وكينيا و الهند و المكسيك ،وفازت إنجلترا بلقب الوصيفة الأولى ، و حلت ممثلة المكسيك وصيفة ثانية.