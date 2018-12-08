رأي الداعية المصري مبروك عطية في “الفياجرا النسائية” (فيديو)

فجّر الداعية الإسلامي المصري الدكتور مبروك عطية، مفاجأة بشأن استخدام النساء لـ”الفياجرا”، والأبعاد التي يمكن أن تحدث جراء تلك الاستخدامات.

ووصف الداعية المُثير للجدل، خلال برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي المصري شريف عامر عبر شاشة “MBC” مصر، “الفياجرا النسائية” بـ”حاجات قذرة ومعفنة”.

وتساءل عطية، وهو أستاذ بجامعة الأزهر، حول ما يمكن أن يحدث في حال استخدمت المرأة تلك (المنشطات)، وحصل أي أمر طارئ.

وأوضح أن المرأة بطبيعتها هادئة، مستشهدًا بكلام الله حين قال: ﴿هُنَّ لِبَاس لَّكُم﴾ صدق الله العظيم.