94% من الشهادات المزورة في الكويت هذا العام من جامعات مصرية

لاتزال قضية الشهادات المزورة ساخنة ومتفاعلة في الكويت، حيث كشف وزير التربية والتعليم العالي في الكويت حامد العازمي 47 حالة تزوير جديدة بالشهادات الجامعية لطلبة كويتيين في العام الجاري، معظمها من جامعات مصرية بنسبة بلغت 94%.

وحسب الوزير، فإن الإحصائية شملت سنوات حصول المؤهل من عام 2009 حتى عام 2016.

وقال العازمي إن “جامعة المنصورة المصرية، جاءت في المرتبة الأولى من حيث تزوير الشهادات، إذ تم ضبط 25 شهادة مزورة صادرة عنها ما بين بكالوريوس وماجستير، بينما كان نصيب جامعة القاهرة 8 شهادات مزورة، في حين تبين أن 5 شهادات مزورة صدرت عن جامعة طنطا”.

وأفاد الوزير وفقًا لصحيفة القبس المحلية أن “جامعة الأزهر سجلت حالتي تزوير ما بين الماجستير والبكالوريوس، ومثلهما في المعهد العالي للدراسات المتطورة”.

وكانت الكويت قد اكتشفت أن مئات من موظفيها يعملون في مهن مختلفة بشهادات ومؤهلات علمية مزورة في قضية أشعلت جدلًا واسعًا في البلاد ودفعت السلطات إلى حملة تحقيق وتدقيق في المؤهلات العلمية للموظفين في القطاع العام.