الغيرة تقود كويتيًا إلى السجن

أقدم مواطن في الكويت، على إشعال النار في سيارتي زوجته (مصرية) وطليقها السابق؛ بعد أن راودتهُ شكوك الغيرة على وجود علاقة بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شك الزوج بتصرفات زوجته؛ الأمر الذي دفعه لمراقبتها وتتبع حركاتها، ما عزز من اعتقاده بأنها على علاقة مع زوجها السابق.

ولم يجد الزوج طريقة يعبر بها عن غضبه، إلا من خلال إشعال النار بسيارة زوجته وسيارة طليقها، على مرأى ومسمع المارّة، الذين تسابقوا للإبلاغ عن الحادثة.

وأبلغ الزوج الجهات الأمنية عن نفسه، وهدد بأنه سيؤذي الطليق وينتقم منه، وتمت إحالة البلاغ إلى رجال المباحث الجنائية، الذين أمسكوا بالمتهم عبر كمين؛ لعدم تعاونه معهم، وفقًا لموقع “الرأي” الإلكتروني.

ولفت المصدر، إلى أن الشرطة بدأت، موازاة مع ذلك، التحقيق في شبهة وجود علاقة محرمة بين السيدة وطليقها، حسب إفادة الزوج.